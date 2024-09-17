سياسية
الهلال الأحمر القطرى بالتعاون مع الهلال الأحمر السودان يتسلم عدد من السلال
تواصل جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية القضارف استقبال الدعم من شركائهاوذلك باستقبالها عدد 2000 سله مقدمة من الهلال الأحمر القطري تستهدف 75% من الوافدين من سنار وسنجة و25% من باقي الولايات المتاثره من النزاع المسلح.
وتحتوي السله على كيلو سكر٠ 2 لتر زيت 5 كيلو دقيق .3علبة تونه ٠ 1علبة صلصه ٠ 5 كيس شعرية ٠ 2 كيلو ارز ضمن مسؤليتها الإجتماعية تجاه الوافدين من الولايات المتاثره من النزاح المسلح وجدد الأستاذ علي محمد احمد مدير الهلال الأحمر بالولاية شكره وتقديره، للهلال الأحمر القطري، واكد علي جاهزية الهلال الأحمر السوداني فرع القضارف لتوصيل المساعدات للمستفيدين أين ما حل بهم المقام وكذلك جاهزية المتطوعين فى تقديم العون للوافدين وسيتم تدشين السله خلال الأيام القادمة بحضور وفد من الهلال الأحمر القطري .
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