الهلال الأحمر القطرى بالتعاون مع الهلال الأحمر السودان يتسلم عدد من السلال

تواصل جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية القضارف استقبال الدعم من شركائهاوذلك باستقبالها عدد 2000 سله مقدمة من الهلال الأحمر القطري تستهدف 75% من الوافدين من سنار وسنجة و25% من باقي الولايات المتاثره من النزاع المسلح.