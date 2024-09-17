والي القضارف بالانابة يبحث قضايا الكهرباء بمحليات الولاية مع صندوق تنمية الشرق

عقد والي القضارف بالإنابة، د. أحمد الأمين آدم، اجتماعاً مشتركاً في بيت الضيافة، ضم مدير عام وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، المهندس جابر بابكر سليمان، وعدداً من المسؤولين في صندوق تنمية وإعادة بناء شرق السودان وشركة توزيع الكهرباء بالولاية، بحضور الأمين العام للحكومة. ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا المتعلقة بالكهرباء في المحليات، واستعرض موقف تنفيذ مشروع كهرباء شرق السودان في المناطق المستهدفة وسبل استكماله.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة لتحديد احتياجات إكمال المشروع على مستوى كل محلية في الولاية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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