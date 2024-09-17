اجتماع مجلس عمداء الكليات التعليمية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

عقد مجلس عمداء الكليات التعليمية بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية الاثنين اجتماعه الثاني للعام ٢٠٢٤م حضورياً واسفيرياً بمقر الجامعة المؤقت بدنقلا برئاسة البروفيسور محي الدين عبدالله حسن نائب مدير الجامعة المكلف، والدكتور يعقوب ابراهيم الحاج وكيل الجامعة، والدكتور ايوب عبدالله علي نائب امين الشؤون العلمية، وعمداء الكليات والعمادات والمراكز.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله؛ حيث استعرض المجلس إحصائيات الطلاب الجالسين للامتحانات وتوزيعهم على المراكز المحددة للامتحانات، وموقف تسليم أسئلة الامتحانات واجوبتها النموذجية لإدارة الامتحانات، وإعداد جداول الامتحانات وتنسيقها بين الكليات.

كما ناقش الاجتماع ايضاً موقف الكليات من إعداد المحتوى الرقمي للمقررات الدراسية وتسليمها لمركز الحاسوب تمهيداً للدراسة أونلاين، وكذلك إعداد أوراق أسئلة الامتحانات بشكلها النهائي. وبعد مداولات مستفيضة من أعضاء الاجتماع حول الموضوعات التي تمت مناقشتها خلص المجلس إلى بعض القرارات والتوصيات المناسبة.

سونا