وزارة الانتاج بالشمالية تواصل إستعداداتها للموسم الزراعي الشتوي

عقد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية، المهندس عثمان أحمد عثمان، اجتماعاً بدنقلا ضم مديري الإدارات بالوزارة ومديري الزراعة في المحليات.

ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية للموسم الشتوي ووضع خطة واضحة لضمان نجاحه. وأوضح مدير الإدارة العامة للزراعة بالوزارة، المهندس ياسر محمد علي، أن الاجتماع جاء في ختام فعاليات السمنار الزراعي الإرشادي الأول لهذا العام. كما أشار إلى أن مدير عام الوزارة قدم إحاطة حول لقاءاته مع والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، والبنك الزراعي وبعض الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة من قبل وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية للموسم الزراعي الشتوي وأهمية توفير متطلبات نجاحه.