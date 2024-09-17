سياسية

وزارة الانتاج بالشمالية تواصل إستعداداتها للموسم الزراعي الشتوي

2024/09/17
dongola 2121
دنقلا - شمال السودان

عقد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية الشمالية، المهندس عثمان أحمد عثمان، اجتماعاً بدنقلا ضم مديري الإدارات بالوزارة ومديري الزراعة في المحليات.

ناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية للموسم الشتوي ووضع خطة واضحة لضمان نجاحه. وأوضح مدير الإدارة العامة للزراعة بالوزارة، المهندس ياسر محمد علي، أن الاجتماع جاء في ختام فعاليات السمنار الزراعي الإرشادي الأول لهذا العام. كما أشار إلى أن مدير عام الوزارة قدم إحاطة حول لقاءاته مع والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، والبنك الزراعي وبعض الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة من قبل وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية للموسم الزراعي الشتوي وأهمية توفير متطلبات نجاحه.

واضاف أن مدير عام وزارة الانتاج بشر بتوفير التقاوي و الأسمدة و الآليات التي ستعمل في تطهير الترع و القنوات بالمشاريع الزراعية الكبيرة و قال إن المساحة المستهدفة لزراعة محصول القمح تبلغ 161 ألف فدان مؤكدا أن الاجتماع شدد علي ضرورة تضافر الجهود و شحذ الهمم و تعاون الجميع من أجل إنجاح الموسم الشتوي و زراعة جميع المساحات المقررة مشيرا الي أن الولاية الشمالية يعول عليها كثيرا في إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة محصول القمح لتوفير الأمن الغذائي لأهل السودان و الولاية و الذين وفدوا اليها بسبب ظروف الحرب.
سونا

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