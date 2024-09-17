والي الشمالية يخاطب مسيرة إظهار القوة بمحلية الدبة

خاطب والي الولاية الشمالية مسيرة إظهار القوة بمحلية الدبة داعيا لضرورة الاهتمام بالامن وعدم الالتفات للشائعات المغرضة.

وأشار والي الولاية إلى جهود الولاية في استقبال اكثر من ثلاثة ملايين من الوافدين، والتدخلات التي قامت بها حكومة الولاية لتخفيف تداعيات السيول والامطار، ومكافحة أمراض الخريف.

من جانبه أكد قائد الفرقة ١٩ مشاة مروي اللواء ركن سليمان كمال حاج الخضر أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والقوات المساندة لها يمضون من نصر إلى نصر وان الاحتفال به بات قريبا.

إلى ذلك أشار المدير التنفيذي لمحلية الدبة محمد صابر، إلى مساهمات جميع قطاعات مجتمع المحلية في دعم المقاومة الشعبية وقال إن حلف الكرامة تحول إلى حلف السودان بعد أن انضمت معظم قبائل السودان تحت لوائه.

من جانبه دعا رئيس المقاومة الشعبية بالولاية الفريق ركن دكتور مهندس صالح يسن صالح المتمردين لالقاء السلاح والاستفادة من العفو العام للقائد العام للقوات المسلحة ، وأشار إلى انتصارات القوات المسلحة في جميع مسارح العمليات.