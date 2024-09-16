السودان وقطر يبحثان انشاء مركز للملاحة الجوية ببورتسودان

بحث السيد حسين نايل أحمد، مدير عام سلطة الطيران المدني، خلال لقائه يوم الاثنين بسفير دولة قطر، السيد محمد إبراهيم، سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني والترويج لفتح المجال الجوي السوداني. ساد اللقاء جو من الأخوة والتفاهم، حيث تم التأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر في دعم جهود إعادة إعمار السودان بعد الحرب.

تناول اللقاء مناقشة إنشاء مركز للملاحة الجوية في مدينة بورتسودان وفقاً لأحدث المعايير العالمية، إلى جانب دعم بناء القدرات للعاملين في سلطة الطيران المدني. كما تم بحث إمكانية توسيع مدرج الهبوط في مطار بورتسودان الدولي بزيادة 500 متر، واستكمال توسعة ساحات وقوف الطائرات.

كما تمت مناقشة حاجة السودان لإنشاء مراكز عالمية لصيانة الطائرات، مما قد يجعل مطار بورتسودان مركزاً إقليمياً لصيانة الطائرات. وأشار السيد حسين نايل إلى أهمية تشغيل المسار الجوي الذي يربط الخليج بأمريكا الجنوبية، والذي يعد من أبرز مستخدميه الخطوط الجوية القطرية. اتفق الجانبان على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، حيث وعد السفير بالعمل الجاد لتنفيذها.