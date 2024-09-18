جبريل إبراهيم: الجيش قوة شرعية له الحق في الحصول على السلاح من أي مكان

قال وزير المالية السوداني رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم للجزيرة مباشر بأن الجيش قوة شرعية له الحق في الحصول على السلاح من أي مكان وليس من حق الدول دعم قوة متمردة.