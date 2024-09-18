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جبريل إبراهيم: الجيش قوة شرعية له الحق في الحصول على السلاح من أي مكان
قال وزير المالية السوداني رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم للجزيرة مباشر بأن الجيش قوة شرعية له الحق في الحصول على السلاح من أي مكان وليس من حق الدول دعم قوة متمردة.
– الدعم الذي تتلقاه قوات الدعم السريع من دول إقليمية أطال أمد الحرب
– الأوضاع الاقتصادية صعبة للغاية بسبب الدمار الذي تعرضت له الشركات والمصانع وتوقف عدد كبير من مصادر الدخل القومي
– لا أحد يستطيع إعطاء إحصاء دقيق للخسائر الاقتصادية بسبب الحرب.
الجزيرة – السودان
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