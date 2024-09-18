على ماذا اتفق حزب المؤتمر السوداني وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور؟

بيان مشترك لحزب المؤتمر السوداني وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور:

– ناقشنا تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في السودان في ظل تداعيات حرب 15 أبريل وشهد تطابقاً في الرؤى حول مسببات هذه الحرب ومآلاتها.

– أكدنا على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الحركة والحزب لمواجهة التحديات الراهنة

– تم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى قيادي لتطوير التفاهمات الاستراتيجية بين الطرفين

– اتفقنا على بناء أعرض جبهة مدنية سياسية واسعة وشاملة تعالج أخطاء التحالفات والاصطفافات القديمة وتضم جميع القوى المناهضة للحرب والداعية للسلام عدا المؤتمر الوطني.

– شددنا على تطابق موقف الحركة والحزب المناهض للحرب وغير المنحاز لأي من أطرافها