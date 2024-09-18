سياسية
على ماذا اتفق حزب المؤتمر السوداني وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور؟
بيان مشترك لحزب المؤتمر السوداني وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور:
– ناقشنا تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في السودان في ظل تداعيات حرب 15 أبريل وشهد تطابقاً في الرؤى حول مسببات هذه الحرب ومآلاتها.
– أكدنا على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الحركة والحزب لمواجهة التحديات الراهنة
– تم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى قيادي لتطوير التفاهمات الاستراتيجية بين الطرفين
– اتفقنا على بناء أعرض جبهة مدنية سياسية واسعة وشاملة تعالج أخطاء التحالفات والاصطفافات القديمة وتضم جميع القوى المناهضة للحرب والداعية للسلام عدا المؤتمر الوطني.
– شددنا على تطابق موقف الحركة والحزب المناهض للحرب وغير المنحاز لأي من أطرافها
– تم الاتفاق على مواجهة الخطاب الذي يروج للتقسيم ويعزز الكراهية بين مكونات المجتمع السوداني.
الجزيرة – السودان
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