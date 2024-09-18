سياسية

على ماذا اتفق حزب المؤتمر السوداني وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور؟

2024/09/18
عبد الواحد محمد نور
حركة تحرير السودان
بيان مشترك لحزب المؤتمر السوداني وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور:
– ناقشنا تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في السودان في ظل تداعيات حرب 15 أبريل وشهد تطابقاً في الرؤى حول مسببات هذه الحرب ومآلاتها.
– أكدنا على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الحركة والحزب لمواجهة التحديات الراهنة
– تم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى قيادي لتطوير التفاهمات الاستراتيجية بين الطرفين
– اتفقنا على بناء أعرض جبهة مدنية سياسية واسعة وشاملة تعالج أخطاء التحالفات والاصطفافات القديمة وتضم جميع القوى المناهضة للحرب والداعية للسلام عدا المؤتمر الوطني.
– شددنا على تطابق موقف الحركة والحزب المناهض للحرب وغير المنحاز لأي من أطرافها
– تم الاتفاق على مواجهة الخطاب الذي يروج للتقسيم ويعزز الكراهية بين مكونات المجتمع السوداني.
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/09/18