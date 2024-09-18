سياسية
كليمنتاين نكويتا سلامي: الهجمات في الفاشر شمال دارفور تنتهك كل المبادئ الإنسانية
قالت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي بأن الهجمات في الفاشر شمال دارفور تنتهك كل المبادئ الإنسانية.
– أعبر عن حزني العميق وإحباطي إزاء العنف المسلح والمستمر الذي يتسبب في دمار مدينة الفاشر شمال دارفور
– لا يوجد أي مبرر لشن هجمات مباشرة على المدنيين وأصولهم ومرافقهم الأساسية مثل المستشفيات.
– يجب على أطراف النزاع الامتناع عن استهداف الفاشر.
الشرق للأخبار – السودان
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