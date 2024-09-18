كليمنتاين نكويتا سلامي:  الهجمات في الفاشر شمال دارفور تنتهك كل المبادئ الإنسانية

قالت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي بأن الهجمات في الفاشر شمال دارفور تنتهك كل المبادئ الإنسانية.

– أعبر عن حزني العميق وإحباطي إزاء العنف المسلح والمستمر الذي يتسبب في دمار مدينة الفاشر شمال دارفور

– لا يوجد أي مبرر لشن هجمات مباشرة على المدنيين وأصولهم ومرافقهم الأساسية مثل المستشفيات.