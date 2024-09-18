كم يربح المؤثرون على “تيك توك”؟.. وما هي طرق الربح؟

تجاوز تطبيق “تيك توك” عام 2024 أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريا، وزادت الإيرادات بنسبة 23.1% مقارنة بالعام السابق، مما يجعله واحدا من أفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع “الجزيرة” عن تقرير “نيوريتش” لعام 2023 أن متوسط ​​الراتب لمؤثري تيك توك يتراوح ما بين 15 ألفا و25 ألف دولار، حيث يتقاضى ما يقرب من ثلث المؤثرين راتبا بدوام كامل.

أرباح المؤثرين

ووفقا لمركز تسويق المؤثرين، يمكن أن تبدو أرباح المؤثرين على النحو التالي:

المؤثرون الصغار (ما بين ألف متابع و10 آلاف متابع): ما بين 5 دولارات و25 دولارا لكل منشور.

المؤثرون الصغار (ما بين 10 آلاف متابع و50 ألف متابع): ما بين 25 دولارا و125 دولارا لكل منشور.

المؤثرون من المستوى المتوسط ​​(ما بين 50 ألف متابع و500 ألف متابع): ما بين 125 دولارا و1250 دولارا لكل منشور.

المؤثرون الكبار (ما بين 500 ألف متابع ومليون متابع): ما بين 1250 دولارا و2500 دولار لكل منشور.

المؤثرون الكبار (أكثر من مليون متابع): أكثر من 2500 دولار لكل منشور.

كيفية تحقيق الربح

تعتمد كيفية الربح من تيك توك على بعض العوامل، مثل مدى تفاعل جمهورك، ونوع المحتوى الذي تنشئه، وحجم متابعيك.

وفي حال كانت لديك قاعدة كبيرة ونشطة من المتابعين، فإن بإمكانك تحقيق الربح من تيك توك من خلال صندوق المبدعين (Creator Fund)، وهو برنامج يعوض المبدعين ماليا عن المحتوى الذي يتمتع بتفاعل كبير (الإعجابات والتعليقات والمشاركات).

كما يمكنك أيضا تلقي الهدايا الافتراضية من متابعيك، وتتيح منصة تيك توك تحويل هذه الهدايا إلى أموال.

وتتطلب هذه الطرق حدا أدنى من المتابعين وتعتمد على مشاركة الجمهور، إما من خلال التفاعل أو الدفع مقابل المنتجات والخدمات، لذا فهي مناسبة للحسابات الكبيرة الحجم. كما يمكنك تحقيق الربح من تيك توك من خلال التسويق بالعمولة، سواء كان لديك حساب جديد أو قديم، أو عدد كبير من المتابعين أو عدد قليل منهم.

ويشبه التسويق بالعمولة الحصول على عمولة مقابل التوصية بمنتجات، إذ إنك تشارك رابطا، وعندما ينقر الأشخاص على الرابط ويشترون المنتج، فإنك تكسب نسبة مئوية من البيع.

وبالرغم من أن التسويق بالعمولة لا يفرض حدا أدنى لعدد المتابعين، فكلما شاهد الأشخاص مقاطع الفيديو، ونقروا على رابط التسويق بالعمولة، وقاموا بالشراء، زادت الإيرادات التي تكسبها. ويوجد أيضا خيار آخر لتحقيق الربح من تيك توك، وهو برنامج إحالة تيك توك.

وبمجرد الاشتراك في البرنامج، تحصل على أموال مقابل إحالة أشخاص جدد إلى تيك توك. ولا يوجد حد أدنى لعدد المتابعين، لذا يمكن لأي شخص المشاركة والبدء في الكسب.

ما عدد المتابعين اللازم لكي أحقق الربح من تيك توك؟

بالنسبة لبعض المزايا المذكورة أعلاه، يجب أن تصل إلى حد أدنى من عدد المتابعين، إذ يتطلب صندوق المبدعين 10 آلاف متابع على الأقل للانضمام، في حين تحتاج إلى ألف متابع لتلقي الهدايا الافتراضية، بينما يجب أن يكون لديك 100 ألف متابع على الأقل لتلقي الإكراميات والهدايا من أنواع أخرى من مقاطع الفيديو.

الشرق القطرية