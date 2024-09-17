الأمم المتحدة تدعو أطراف الصراع في السودان إلى الامتناع عن استهداف المدنيين

دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتيان نكويتا سلامي، جميع أطراف النزاع في السودان إلى التوقف عن استهداف المدنيين، وذلك بعد الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة الفاشر نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المتحدث باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك، إلى أن الوضع في السودان لا يزال يثير قلقاً بالغاً لدى الأمم المتحدة، خاصة في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. وأوضح أن القتال الأخير أثر على المرافق الصحية ومخيمات النازحين، التي تأوي مئات الآلاف من الأشخاص النازحين داخلياً والمعرضين لخطر المجاعة.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، نزح ما لا يقل عن 250 شخصا بسبب هذه الجولة الأخيرة من العنف

بوابة روز اليوسف