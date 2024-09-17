شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان جمال فرفور يتفاعل مع “راقصة” استعراضية ويخطف منها “شبال” بطريقة مثيرة وساخرون: (دي فوضى والله والحرب شالت عقول الفنانين قبل أي زول)

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل متابعيها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنان السوداني الشهير جمال فرفور وهو يغني بإحدى دول الخليج.

وأثار فرفور ضجة واسعة بعد ظهوره وهو يتفاعل في الرقص مع إحدى الراقصات الاستعراضيات اللاتي ظللن يرافقن المطرب في حفلاته.

وتجاوب فرفور, مع الراقصة وخطف منها “شبال” أثناء الرقص وسط سخرية وانتقادات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي المتابع للمقطع.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فقد كتب أحد المعلقين: (دي فوضى والله) ليرد عليه معلق آخر: (الحرب شالت عقول الفنانين قبل أي زول).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين