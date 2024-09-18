سياسية
شاهد بالفيديو.. القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من التقنيين بمختلف التخصصات
احتفلت الكلية التقنية في جامعة كرري بتخريج الدفعة ٣٢ تقنيين والتي تشمل عدة تخصصات ودفعات التمريض والتخدير والصحة العامة بحضور قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية ووكيل جامعة كرري ومدير الكلية التقنية .
أكد قائد المنطقة أن التقنيات الحديثة أضحت جزءا أصيلا في تدريب وتأهيل القوات بمختلف القطاعات مضيفا أن القوات المسلحة لاتثنيها الحروب ولا الخطوب من الإستمرار في تدريب وتأهيل وتخريج دفعات جديدة إضافة إلى الترقيات والتنقلات لأنها تقوم على أسس راسخة .
مدير الكلية التقنية أكد مشاركة عشرات الخريجين عمليا في حرب الكرامة وحصدوا إشادات كبيرة حسب تقارير الأداء الدورية .
في الختام تمت تلاوة أمر التعيين وأداء قسم الشرف وتوزيع الجوائز للمتفوقين من الخريجين – الكلية التقنية – سبتمبر ٢٠٢٤م.
رصد وتحرير – “النيلين”
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