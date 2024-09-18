شاهد بالفيديو.. القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من التقنيين بمختلف التخصصات

احتفلت الكلية التقنية في جامعة كرري بتخريج الدفعة ٣٢ تقنيين والتي تشمل عدة تخصصات ودفعات التمريض والتخدير والصحة العامة بحضور قائد منطقة وادي سيدنا العسكرية ووكيل جامعة كرري ومدير الكلية التقنية .

أكد قائد المنطقة أن التقنيات الحديثة أضحت جزءا أصيلا في تدريب وتأهيل القوات بمختلف القطاعات مضيفا أن القوات المسلحة لاتثنيها الحروب ولا الخطوب من الإستمرار في تدريب وتأهيل وتخريج دفعات جديدة إضافة إلى الترقيات والتنقلات لأنها تقوم على أسس راسخة .