والي الخرطوم .. خطوة استباقية قبيل انتهاء الحرب لتجهيز الخطط والمشاريع

أعلن والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار ولاية الخرطوم، موضحاً أن ذلك خطوة استباقية قبيل انتهاء الحرب لتجهيز الخطط والمشاريع.

وأضاف حمزة أن عملية الإعمار طويلة وشاقة ولا يُمكن أن تنتظر إلى حين انتهاء الحرب، كاشفاً عن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتعلق بمشاريع إعادة الإعمار.