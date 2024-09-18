شاهد بالفيديو.. خلال حفل سوداني بالقاهرة.. الفنانة توتة عذاب تحصل على نقطة طائلة من العملة المصرية وشاب مصري يساعدها على جمعها في أكياس

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية توتة عذاب, وهي تغني في حفل زفاف سوداني بالعاصمة المصرية القاهرة.

ولفت أنظار المتابعين حصول المطربة على أموال طائلة من “النقطة”, بالعملة المصرية وقد ساعدها شاب مصري ضمن طاقم العاملين معها على جمعها في أكياس.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين