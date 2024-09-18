شاهد بالفيديو.. الفنانة مكارم بشير تبهر المتابعين بأداء مذهل لأغنية “أنت السماء بدت لنا” خلال حفل بمصر وزميلتها تتغزل: (اقسم بالله بسمع فيها جسمي قشعر أداء خرافي وكروانة بجد)

أبهرت الفنانة السودانية الشابة مكارم بشير, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائها إحدى أشهر الأغنيات السودانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت نجمة برنامج أغاني وأغاني, وهي تغني في حفل خاص بالعاصمة المصرية القاهرة وفقاً لما ذكر المتابعون.

ورددت الفنانة الملقبة بالكروانة, خلال الحفل أغنية الفنان الراحل سيد خليفة (أنت السماء بدت لنا), بطريقة وصفها المتابعون بالمذهلة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قامت زميلتها المطربة ريماز ميرغني, بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت ريماز, متغزلة في صديقتها: (الما سمعها منها عمرو كلو ضاااايع اقسم بالله بسمع فيها جسمي قشعر من كميه الجمال الفيها والاداء الخرافي كروانه بجد يسلم حسك ياخ).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين