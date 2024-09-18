شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يسخر من القيادية بالحرية التغيير حنان حسن: (سمعت الصوت في اللايف مفتكرها ياسمين عبد العزيز خشيت لقيت البتكلم عبد العزيز)

سخر ناشط سوداني من القيادية بقوى الحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, وذلك على خلفية هجومها على الناشط الشهير “الإنصرافي”.

وكانت القيادية بالحرية والتغيير, قد هاجمت “الإنصرافي”, بسبب الزج باسمها دائماً في حديثه اليومي على مواقع التواصل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الناشط سخر من حنان حسن, بعد هجومها على “الإنصرافي” وبعد النشطاء الأخرين.

وقال في حديثه: (سمعت صوت حنان حسن في اللايف مفتكرها ياسمين عبد العزيز خشيت لقيت البتكلم عبد العزيز).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين