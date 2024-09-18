شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني مونيكا روبرت تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص فاضحة وهي تهز جسمها بطريقة مثيرة وساخرون: (ياريت حميدتي لو عرسك كنتي نسيتيهو الحرب)

عادت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها من جديد وذل على خلفية ظهورها في مقطع حديث.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني, وهي تغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأثارت مونيكا, ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في الحفل وهي تهز جسمها بطريقة مثيرة أثناء تقدم وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين, فقد أطلق عدد منهم تعليقات ساخرة تم ربطها بتصريحاتها التي كشف من خلالها عن تلقيها عرض زواج من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وكتب أحد المعلقين تعليق ساخر حظي بتفاعلات واسعة قال فيه: (ياريت حميدتي لو عرسك لأنك كنتي نسيتيهو الحرب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين