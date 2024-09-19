وزير الداخلية المكلف ومدير عام الشرطة يلتقيان ممثل منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونسيف)

إلتقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه أمس شيلدون يت ممثل منظمة الأمم المتحدة للاطفال باليونسيف.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أشار وزير الداخلية ان اللقاء تطرق للخدمات الخاصة بالأسرة والطفل خاصة فى مجال التعليم وتقديم الرعاية والخدمات الصحية وحماية حقوق الأطفال فى كل مكان وزمان مبينا أن اللقاء أمن على إستمرار التعاون والتنسيق المشترك عبر لجنة فنية تضم مجموعة من الجهات ذات الصلة لتبادل المعلومات وتنفيذ المشروعات التى تخدم أهداف المنظمة وتلبى إحتياجات ومتطلبات المؤسسات الوطنية العاملة والمهتمة بحقوق وقضايا الأسرة والطفل

كما إستقبل الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة بمكتبه ممثل منظمة الامم المتحدة للاطفال بحضور فوسكا جوليدورى رئيس قسم حماية الطفل باليونسيف واللواء شرطة محمد أحمد أبكر مدير الإدارة العامة للتعاون الدولى من جانبه أشاد مدير عام قوات الشرطة بإهتمام المنظمة بحقوق الأسرة والطفل مؤكدا التزام رئاسة قوات الشرطة بإنفاذ كافة التشريعات والقوانين الخاصة بالأطفال بما يحقق الحماية اللازمة لهم من كافة المخاطر والتهديدات مبينا أن قوات الشرطة تضم ضمن مكوناتها إدارات متخصصة بشئؤن الأسرة والطفل بالمركز والولايات حفظا لحقوقهم وحماية لهم وتعمل على تطبيق معايير القوانين واللوائح الدولية المختصة بحقوق الاسرة والطفل بالتنسيق مع الجهات المختصة

السيد شيلدون ثمن الدور الكبير الذى تقوم به الشرطة السودانية فى الإهتمام بقضايا الأطفال ورعايتها بتمكينهم من التمتع بحقوقهم كاملة فى مجالات الصحة والتعليم والامن والأمان.

المكتب الصحفي للشرطة