وزير الداخلية المكلف يقف ميدانيا على اوضاع مرضى مستشفى الشرطة للطب النفسى ويؤكد دعمه الكامل للمستشفى

أكد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف حرص وإهتمام وزارته بدعم خدمات الصحة النفسية بمستشفيات الشرطة.

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لمستشفى الصحة النفسية ببورتسودان واوضح ان شريحة المرضى النفسيين شريحة مهمة فى المجتمع يجب ان تحظى بالعناية الصحية اللازمة بتلقى الرعاية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة والحصول على العلاج المطلوب وأضاف السيد وزير الداخلية المكلف أن المستشفى وبما يمتلك من كوادر طبية من أطباء نفسيين وإختصاصيين إجتماعيين مؤهل لتقديم خدمات علاجية متميزة للمرضى وجدد سيادته إلتزام وزارة الداخلية بتوفير الدعم اللازم الذى يسهم فى توفير الأدوية والعقاقير الطبية الخاصة بالمرضى النفسيين وأصحاب الأمراض العقلية .

المكتب الصحفي للشرطة