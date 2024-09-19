وزير الخارجية: حرب المليشيا تهدف لإقامة وطن قومي لعربان الشتات

أوضح وزير الخارجية حسين عوض ان مليشيا الدعم السريع تشترك مع التنظيمات الإرهابية مثل داعش وبوكو حرام في صفات الايدولوجية المتطرفة والإقصائية ، الامتدادات العابرة للحدود ، والعنف الوحشي خاصة ضد المدنيين والنساء .

وأشار وزير الخارجية في مقال صحفي الى ان عنف المليشيا المتطرف ينبع من ايدولوجية قائمة على الاستعلاء العرقي، وتهدف لإقامة وطن قومي لعرب دارفور ودول الساحل الأفريقي ومن يعرفون ب(عربان الشتات) . وأضاف “لتحقيق ذلك تقاتل المليشيا لطرد السكان الأصليين من الاراضي الخصبة في دارفور وكردفان والجزيرة وسنار لتوطين عربان الشتات في تلك المناطق” .

وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولي بمعاملة مليشيا الدعم السريع بنفس مستوى التعامل مع تنظيم داعش وبوكو حرام والتنظيمات الإرهابية الاخرى مشيرا إلى أن المليشيا تمارس نفس ممارسات التنظيمين بل واسوأ .

وانتقد وزير الخارجية مواقف المجتمع الدولي بشأن الحرب في السودان وقال “خلافا لما حدث مع داعش وبوكو حرام، فإن المجتمع الدولي لا يزال يقلل من الحجم الحقيقي للخطر الذي تمثله مليشيا الدعم السريع/ الجنجويد .

وأضاف ان ما يثير القلق أكثر أن دولا بعينها وجهات أخرى لا تزال توالي تقديم الدعم العسكري للمليشيا بما يمكنها من التمادي في جرائمها بدون خشية من العقاب ، مبينا إن جرائم المليشيا ورعاتها تتطلب موقفا دوليا مبدئيا وموحدا.

وقال انه من المقلق ان نرى بعض الدول تعطي الأولوية لمصالحها الضيقة علي المبادئ والقيم العالمية عندما يتعلق الامر بإدانة الجرائم ضد المدنيين السودانيين ومنع تجنيد المرتزقة ، مبينا ان هذا المنهج الانتقائي سيقوض قواعد العدالة الدولية وحقوق الإنسان .