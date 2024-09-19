مداراتمنوعات

شاهد الفيديو الذي أثار ضجة على تطبيق “تيك توك”.. زواج فتاة سودانية مصرية من شاب “أسواني”

2024/09/19
460369628 1086950449658220 1771615853159822322 n

أثار مقطع فيديو قامت بنشره إحدى خبيرات التجميل ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي, خصوصاً تطبيق “تيك توك”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع الضجة وثق للحظة دخول عريس على عروسته في محل خبيرة التجميل.

https://www.facebook.com/reel/2875176095981133

ووفقاً لتعليقات المتابعين فقد كشف عدد كبير من المعلقين عن هوية العروسين, حيث أكد الكثير منهم أن العروس تحمل الجنسيتين السودانية والمصرية والعريس أسواني مصري.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/09/19