سياسية
انتشار حمى الضنك جنوب الحزام يؤدي لإغلاق معظم أقسام مستشفى بشائر
قالت غرفة طواريء جنوب الحزام، إنها رصدت في الآونة الأخيرة انتشارا كثيفا لحالات حمى الضنك بمعدلات مقلقة بمنطقة جنوب الحزام جنوب الخرطوم، وأضافت الغرفة في بيان أنه تأكد إصابة 95% من الكوادر العاملة بمستشفى بشائر، منها (51) إصابة خلال هذا الأسبوع، وسجلت (100) إصابة بين المواطنين والكوادر خلال ذات الأسبوع، كما وردت أخبار من مصادر محلية لوفيات وسط الأحياء لم يتم رصدها.
وأضاف البيان أن تفشي حالات الحمى في صفوف كوادر المستشفى أدى إلى إغلاق معظم أقسام المستشفى (المعمل، العمليات وبنك الدم) وانضم إليهم عصر الأمس قسم الطوارئ ليخرج عن الخدمة.
صحيفة السوداني
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