شاهد بالفيديو.. الكوميديان محمد جلواك يسخر من الحسناء “لوشي”: (أنا الحمدلله بي أولادي انتي شوفي ليك “شوكلاتة” أزرعيها) وساخرون: (ضربو يا حكم)

واصل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمامه بالحديث الذي دار بين الكوميديان محمد جلواك, وصديقته وزميلته المذيعة آلاء المبارك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الثنائي “جلواك”, و “لوشي”, قد أطلا في بث مباشر عبر إحدى تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبادل الثنائي القفشات والتعليقات الساخرة فيما بينهم بطريقة أثارت ضحكات الجمهور الكبير المتابع للبث المباشر.

https://www.facebook.com/reel/1193224208622797

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد بدأت الحسناء السخرية بعدما سخرت من “جلحات” زميلها بقناة سودانية 24 “جلواك”, وطالبته بزراعة شعره.

ليرد الكوميديان المعروف بالسخرية على نجمة السوشيال ميديا الحسناء قائلاً: (أنا الحمدلله بي أولادي انتي شوفي ليك “شوكلاتة” أزرعيها) في إشارة منه لقطع “الشوكلاتة” التي أهداها لها أفراد الدعم السريع وفقاً لتصريحات شهيرة لها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته “اللايف” أكثر من إطلاق التعليقات الساخرة خصوصاً بعد رد جلواك, وكتب الكثير منهم تعليق مكرر قالوا فيه: (ضربو يا حكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين