شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يعود لإثارة الجدل بدخوله إحدى الحفلات السودانية في أوروبا ممسكاً بفتاة حسناء من يدها ويتبادل معها الرقص المثير

عاد الفنان السوداني المثير للجدل شريف الفحيل, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول الفنان الشاب وهو داخل لإحياء إحدى الحفلات السودانية في أوروبا.
وأثار المطرب الجدل بدخوله القاعة التي شهدت الحفل وهو ممسكاً بفتاة من يدها وتبادل معها الرقص على أنغام أغنيته الراقصة (دمك ولا كركدي).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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