شاهد بالصورة والفيديو.. في مشهد مؤثر.. مذيعة سودانية تتفاجأ بوالدتها “تقبلها” أثناء تقديمها فقرة على الهواء ومتابعون: (الأم جنة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتفاعل كبير من قبل المتابعين وتم وصفه بالمؤثر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المذيعة السودانية دعاء حيدر, وهي تقدم إحدى الفقرات المصورة من داخل إحدى “البازرات”, خارج السودان.

وتفاجأت مذيعة قناة البلد السابقة بوالدتها وهي تقبلها في كتفها أثناء تقديمها الفقرة, وسط ذهول وتأثر المذيعة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين تفاعل مع اللقطة وكتب عدد كبير من المعلقين تعليق مكرر قالوا فيه: (الأم جنة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين