🔴 الجنجويد على بوابات الفاشر.. دنيا زايلي ونعيمكي زائل

القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح

الخميس ١٩/سبتمبر/٢٠٢٤م

بعد الرحمة والمغفرة لشهداءنا الأبرار ودعواتنا بالشفاء العاجل للجرحي والمصابين

نطمئن ونبشر أهلنا الكرام في كل ربوع البلاد والسودانيون والسودانيات بالخارج المهمومين علي امر بلادهم وشعبها

نفيدكم بأن قواتكم المشتركة وابناء مدينة الفاشر الصامدون دوما قد قدموا في معركة اليوم أروع البطولات وانموذجا في الثبات والمواجهة امام وابل نيران ورصاص العدوان التي فاقت هطول امطار الخريف في الاستوائية مصحوبة بزغاريد الميارم والكنداكات و جلالات شبان الثورة.

علما بان الإشتباكات إستمرت لأكثر من 5 ساعات.

وتمكنت قواتكم من تحقيق نصر مجيد وإجبار العدوان علي التراجع .

ودمرت قواتكم عدد من العربات القتالية

وإستلام عدد من المركبات القتالية سليمة بكامل عتادها

وعدد من الأسرى فيما هرب ما تبقى منهم تاركين خلفهم جثث موتاهم بأرض المعركة.

وتهدي القوة المشتركة هذا الانتصار الي النساء السودانيات أجمع وأمهات الشهداء بشكل خاص .

وحتى الآن تعمل لجان الفرز والتفتيش بشكل جاد على إجازة نتائج تزاكر سفريات السماء ذات البروج.

الرائد/ احمد حسين مصطفي

الناطق الرسمي بإسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح