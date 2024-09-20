وزير الداخلية المكلف يلتقى بمكتبه وفد تنسيقية الرزيقات بالداخل والخارج

إلتقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الخميس وفد تنسيقية الرزيقات بالداخل والخارج برئاسة الأمير حسين محمد أدم أبونضال

وزير الداخلية أشاد بجهود التنسيقية فى التعريف بتاريخ القبيلة ومساهماتها الوطنية فى توحيد اهل السودان تحت سيادة الوطن الواحد مبينا أن المليشيا المتمردة فى حربها إستهدفت كل مكونات الدولة ومؤسساتها مما دعا لضرورة تضافر الجهود وتوحيدها لهزيمتها وإفشال مخططاتها الخبيثة لتفكيك الوطن والعبث بأمنه وإستقراره.

فيما أشار رئيس وفد التنسيقية أن اللقاء يأتى فى إطار جولات التنسيقية للتعريف بأهدافها والتبصير ببرامجها لكافة مؤسسات الدولة وقياداتها وطرح رؤيتها وأهدافها الرامية لدحر تمرد مليشيا الدعم السريع ومحاربتها والقضاء عليها مضيفا أن اللقاء ناقش كذلك قضايا وهموم المواطنين المتضررين من هجمات المتمردين وإعتداءاتهم العشوائية عليهم كما بحث الإجتماع جهود الوزارة فى معالجة مشاكل منسوبى الشرطة المحاصرين بالمناطق التى يسيطر عليها المتمرودن .

المكتب الصحفي للشرطة