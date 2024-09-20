الإدارة العامة للمرور تسحب عدد من المركبات المنهوبة من شوارع ام درمان – شاهد الأرقام

في اطار عمل اللجنة التي شكلها السيد والي ولاية الخرطوم لسحب المركبات المنهوبة والمعطلة بالطرقات إكتملت إجراءات عدد (150) مركبة وهى الأن طرف سلطات المرور محلية كررى.

تهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين أصحاب المركبات بأرقام اللوحات المرفقة بالكشوفات الإتصال بإدارة مرور كررى وبصحبتهم المستندات التي تؤكد ملكيتهم لإستلام مركباتهم.

وفي إفادة للمكتب الصحفي للشرطة افاد السيد مدير الإدارة العامة للمرور ان اجراءاتهم ستتواصل تباعا لتسليم كل المركبات التي تم سحبها لاصحابها .

المكتب الصحفي للشرطة