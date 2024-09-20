الفريق العطا: مخطط إستهداف السودان يقوم على الاستيلاء على الأراضي

أكد الفريق اول ركن ياسر العطا ، عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام، أن السودان يتعرض لمؤامرة كبري من بعض الدول حيث تم التخطيط للاستيلاء على الأراضي الزراعية والموانئ.

وقال الفريق العطا في لقاء حاشد مع المنظمات الوطنية والأجنبية العاملة بولاية الخرطوم بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم ان المخطط يقوم على استبدال سكان السودان بعربان الشتات ولتحقيق ذلك قرروا تدمير الأجهزة النظامية وخططوا لضرب القادة البارزين للاستيلاء على السلطة لكن الجيش تصدى لهذه المؤامرات.

واشار الى استخدام المليشيا المتمردة لتنفيذ هذه المخططات لتدمير بلادنا وسط صمت العالم حتي حينما اعتدت المليشيا على السفارات ومقار المنظمات لم تتكرم الدول بادانة هذه الانتهاكات، منددا بصمت المنظمات الحقوقية تجاه اعتقال المواطنين داخل معسكرات المليشيا. ورحب العطا بالمنظمات في تقديم العون الإنساني وقال نعلم أن ذلك من حق الشعب السوداني على منظمات الامم المتحدة في تقديم المساعدات غير أنه قال إن المليشيا لا تزال تستولي على قوافل الإغاثة. واكد العطا بانه اذا وجدت الحكومة ضمانات بعدم مرور اسلحة مع الإغاثة سنقوم بفتح كل المعابر واذا ثبت لنا دخول اسلحة عبر معبر أدري سنقوم باغلاقه. وطالب المنظمات برفع تقارير عن الواقع الإنساني بكل صدق وشفافية مشددا على ان أي محاولات لتسيس عمل المنظمات غير مقبول ولا نجامل فيه. ووجه الفريق العطا بتسريع اجراءات تسجيل المنظمات واستخراج تصاريح الدخول والخروج وقال ان تحديد اماكن الاقامة هدفها التأمين والحماية ولفت أن قانون المنظمات الهدف منه التنسيق وكل يؤدي دوره لخدمة المواطنين ودعا الى مزيد من الدعم لمراكز الإيواء. وفيما يتعلق ببرنامج ولاية الخرطوم للاعمار قال العطا لابد أن يذهب العمل بالتزامن مع دحر التمرد مع استمرار في نفس الوقت عمليات الاعمار.

سونا