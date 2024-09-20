السودان يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم جهود إعادة الإعمار

قدم السيد المندوب الدائم للسودان السفير مجدي أحمد مفضل أمس الأول بيان السودان أمام اجتماعات الدورة الثامنة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة بمقر الوكالة بفيينا.

وشدّد على أهمية ملف الأمن الغذائي للمجتمع الدولي، مؤكداً دعم السودان غير المحدود لمبادرة “الذرة من أجل الغذاء”، ومبادرته بتقديم طلب للانضمام لها، لإيمانه بدور التقنيات النووية في تسخير إمكانيات البلاد الكبيرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي أفريقياً وعربياً ، داعياً الشركاء الدوليين لدعم المبادرة، ومساندة “مجموعة أصدقاء الأمن الغذائي” بفيينا، التي سيتم إطلاقها في أكتوبر 2024 برئاسة مشتركة بين السودان وإيطاليا.

وفي ذات السياق أشاد السيد المندوب الدائم بدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبلاد في الفترة الماضية، داعياً الوكالة لدعم جهود إعادة تعمير المؤسسات ذات الصلة بالطاقة الذرية التي طالتها يد التخريب من قِبل المتمردين، وجدد تطلّع السودان لتعزيز شراكته مع الوكالة في مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية والطاقة والتعليم لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً التزام حكومة السودان بضوابط وإجراءات تأمين المصادر النووية والمشعة.