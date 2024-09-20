الإدارة الأهلية بالنيل الأبيض تجدد دعمها واسنادها للقوات المسلحة

جددت قيادات الإدارة الأهلية بولاية النيل الأبيض تأكيد دعمها المستمر وإسنادها للقوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة. جاء ذلك خلال مخاطبتهم الجلسة الافتتاحية للملتقى الأول لقيادات الإدارة الأهلية، الذي عُقد بقاعة الثقافة العمالية في كوستي اليوم تحت شعار “قبيلتنا وطنًا”، بحضور عدد من النظار والعمد والمشايخ والمديرين التنفيذيين للمحليات، إلى جانب الأستاذ حماد عبدالله موسى، مدير ديوان الحكم المحلي بالولاية، والعقيد دكتور مجذوب عبدالباقي، ممثل قائد الفرقة 18 مشاة.

أكد العمدة نصر الدين الزين موسى، الرئيس المناوب للمجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالولاية، أن الإدارة الأهلية تساند القوات المسلحة منذ بداية معركة الكرامة، مشيرًا إلى أن قيادات الإدارة الأهلية يقفون صفًا واحدًا مع القوات المسلحة، ولا يوجد بينهم خائن أو عميل. وأوضح أن الإدارة الأهلية ترفض المليشيا المتمردة والجهات السياسية الداعمة لها، كما تلتزم بإصلاح ذات البين ونبذ خطاب الكراهية في المجتمع.

من جانبه، أكد العمدة محمود عيسى جفون، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة الأهلية، أن الملتقى يهدف إلى تعزيز دور الإدارة الأهلية في إسناد القوات المسلحة، وهو فرصة للتنوير بقانون الإدارة الأهلية وصلاحياتها، وتقديم نموذج للتعايش السلمي والاجتماعي. وأشار إلى أن الملتقى يتضمن ورقتين: الأولى حول “التنوير بقانون الإدارة الأهلية”، والثانية حول “أدوار الإدارة الأهلية في معركة الكرامة”.

في السياق ذاته، أكد العقيد ركن دكتور مجذوب عبدالباقي، ممثل قائد الفرقة 18 مشاة، أن الإدارة الأهلية تلعب دورًا حاسمًا في دعم القوات المسلحة، وأشاد بجهودها الصادقة في الوقوف ضد المليشيا المتمردة، داعيًا إلى مزيد من التكاتف والتعاون لتطهير البلاد من التمرد والعمالة.