الأزرق يدشن المرحلة الثانية من المساعدات الانسانية لمركز الملك سلمان

أطلق والي كسلا المكلف، اللواء ركن (معاش) الصادق محمد الأزرق، المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان، من خلال قافلة المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الشريك الوطني للمركز، منظمة الاغتنام. تضمنت القافلة 2500 سلة غذائية، استكمالًا للدفعة الأولى من الدعم الموجه للأسر النازحة إلى كسلا من ولايات ومناطق الحرب.

أعرب الوالي الأزرق عن شكره وامتنانه العميق لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، خاصةً مركز الملك سلمان ومنظمة الاغتنام، على دعمهم المستمر ومساندتهم لقضايا السودان. وأشار إلى أن ولاية كسلا استقبلت أعدادًا كبيرة من النازحين، بالإضافة إلى تأثرها بتداعيات فصل الخريف، بما في ذلك السيول والفيضانات، إلى جانب الأوضاع الصحية.

من جانبه، أوضح مفوض العون الإنساني، إدريس علي محمد، أن المفوضية تسعى لبناء شراكات حقيقية مع الشركاء والمنظمات لتحسين أوضاع مواطني كسلا والوافدين. كما طمأن بأن الأوضاع في معسكرات الإيواء مستقرة، وأن المفوضية تسعى لتعزيز هذه الأوضاع من خلال تفعيل الشراكات مع المنظمات العاملة في الولاية.

وأشار إدريس إلى أنه، من خلال الشراكات المجتمعية، يتم تقديم وجبة إفطار يومية لما يقارب 11,500 فرد في معسكرات الإيواء، معربًا عن شكره لمركز الملك سلمان وشريكه الوطني على تقديم الدفعة الثانية واستكمال التزامات المرحلة الأولى من السلال الغذائية.