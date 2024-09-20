شاهد بالصورة.. من أرض المعركة إلى أرض الملعب.. مستنفر بالقوات المسلحة يوقع في كشوفات أحد الأندية الرياضية وهو يرتدي الزي العسكري

حظيت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بتفاعل غير مسبوق من قبل الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة التي أصبحت “ترند” على السوشيال ميديا تم التقاطها من مكتب تسجيلات بإحدى الولايات.

وأظهرت الصورة مستنفر ضمن صفوف القوات المسلحة وهو يرتدي الزي العسكري ويبصم موقعاً في كشوفات أحد الأندية الرياضية وسط تعليقات المتابعين الذين كتبوا على الصورة “من أرض المعركة إلى أرض الملعب”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين