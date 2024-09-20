شاهد بالفيديو.. على أنغام “سوي كدة لمن يسحروك”.. الفنانة هدى عربي تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة خلال حفل زواج أسطوري بالقاهرة وشاعر الأغنية يكتب لها: (الله يفرحك زي ما فرحتيني)

عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو جديد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سلطانة الطرب وهي تغني في حفل الزواج الأسطوري الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة وشغل الرأي العام مؤخراً.

وقدمت الفنانة هدى عربي, فواصل من الرقص على أنغام أغنيتها الشهيرة “سوي كدة لمن يسحروك” أشعلت بها ساحة الرقص.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشر شاعر أغنية “سوي كدة لمن يسحروك” أمجد حمزة, مقطع الفيديو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب عليه (الله يفرحك زي مافرحتيني), لترد عليه المطربة الشهيرة في تعليق: (مجود يا حب دايما فرحان يا رب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين