جبريل إبراهيم: تحية خاصة للميارم اللاتي شاركن فى هذه الملحمة بكل جسارة

؛؛؛ التحايا الخالصات للقوات المسلحة و القوات المشتركة و كل القوات المساندة و هي ترد الهجمة الخامسة و الثلاثين بعد المائة للمليشيا المجرمة على فاشر السلطان. تحية خاصة للميارم اللاتي شاركن فى هذه الملحمة بكل جسارة و أثبتن أن النساء شقائق الرجال.

النصر حليفنا دوماً باذن الله. ؛؛؛

رصد وتحرير – “النيلين”