سياسية

جبريل إبراهيم: تحية خاصة للميارم اللاتي شاركن فى هذه الملحمة بكل جسارة

2024/09/21
jerbrilibrahim1
دكتور جبريل ابراهيم
قال الدكتور جبريل إبراهيم – رئيس حركة العدل والمساواة السودانية
؛؛؛ التحايا الخالصات للقوات المسلحة و القوات المشتركة و كل القوات المساندة و هي ترد الهجمة الخامسة و الثلاثين بعد المائة للمليشيا المجرمة على فاشر السلطان. تحية خاصة للميارم اللاتي شاركن فى هذه الملحمة بكل جسارة و أثبتن أن النساء شقائق الرجال.
النصر حليفنا دوماً باذن الله. ؛؛؛
رصد وتحرير – “النيلين”

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/09/21