سياسية
جبريل إبراهيم: تحية خاصة للميارم اللاتي شاركن فى هذه الملحمة بكل جسارة
قال الدكتور جبريل إبراهيم – رئيس حركة العدل والمساواة السودانية
؛؛؛ التحايا الخالصات للقوات المسلحة و القوات المشتركة و كل القوات المساندة و هي ترد الهجمة الخامسة و الثلاثين بعد المائة للمليشيا المجرمة على فاشر السلطان. تحية خاصة للميارم اللاتي شاركن فى هذه الملحمة بكل جسارة و أثبتن أن النساء شقائق الرجال.
النصر حليفنا دوماً باذن الله. ؛؛؛
رصد وتحرير – “النيلين”
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