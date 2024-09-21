واتساب تختبر مزايا جديدة في تحديثات الحالة داخل التطبيق

تختبر خدمة المراسلة الفورية واتساب ميزات جديدة لتحديثات الحالة داخل التطبيق، والتي ستتيح للمستخدمين الإشارة إلى جهات الاتصال في الحالات، وكذلك إمكانية إعادة نشرها. من بين هذه الميزات، أضافت واتساب ميزة “الإشارة” (mention)، التي تسمح للمستخدمين بإضافة إشارات لأصدقائهم في تحديثات الحالة، بطريقة مشابهة لما يحدث في تطبيق إنستغرام، وذلك باستخدام رمز “@” متبوعًا باسم جهة الاتصال المراد الإشارة إليها.

عند الإشارة إلى جهة اتصال معينة، ستتلقى هذه الجهة إشعارًا بذلك، وسيكون بإمكانها إعادة نشر الحالة عبر حساباتها باستخدام زر إعادة النشر الذي سيظهر بجانب صندوق الرد عند مشاهدة الحالة. سيتم إخفاء هوية منشئ الحالة الأصلية عندما تقوم جهة الاتصال بإعادة نشر الحالة، ولن تكون جهة الاتصال المشار إليها مرئية لمشاهدي الحالة، وذلك للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

وسوف ترسل واتساب إشعارًا لجهة الاتصال التي أشير إليها في تحديث الحالة، وستتمكن من رؤية الحالة حتى إذا كانت مستثناة من رؤية تحديثات الحالة الأخرى عبر إعدادات الخصوصية.

جريدة عمان