من علامة موضة شهيرة.. سعر صادم لحذاء هيفاء وهبي في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة من الصور من عطلتها في الساحل الشمالي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.

ارتدت هيفاء فستانًا قصيرًا بدون أكمام بحمالات رفيعة وتصميم مميز من منطقة الصدر، ونسقته مع حذاء بكعب عالٍ من القماش الأصفر، مزين برسومات ورود ومربوط بفيونكة عند الكاحلين. كان الحذاء من العلامة التجارية Dolce&Gabbana، ويبلغ سعره 5766 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 74,618 جنيه مصري.

اعتمدت هيفاء وهبي تسريحة شعر مموجة، حيث تركت خصلات شعرها تنساب بشكل ناعم على كتفيها وظهرها، مما أضاف لمسة أنيقة إلى مظهرها.

فيما يخص المكياج، اختارت هيفاء أحمر شفاه بلون الكشمير، مع استخدام الكحل والماسكرا والآي لاينر الأسود، وظلال العيون بألوان ترابية. وأضافت لمسة من الأكسسوارات البراقة، حيث ارتدت أقراط وقلادات ناعمة، بالإضافة إلى أسورة وساعة يد ذهبية.

صدى البلد