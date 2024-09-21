وصول الدفعة الأولى من ماكينات غسيل الكلى لمستشفى بربر التعليمي

وصلت إلى مستشفى بربر التعليمى مركز غسيل الكلى أمس عدد خمسة ماكينات غسيل كلى من جملة ثمانية ماكينات كدفعة أولى وسوف تصل عدد ثلاثة ماكينات و ثلاثة كراسي وجهاز سستم ستصل لاحقا بعد التخليص الجمركي من ابناء بربر بالداخل والخارج.

وأعرب دكتور محمد عبدالله مدير مركز الكلى بمستشفى بربر عن شكره لأبناء بربر بالداخل والخارج ولجنة أصدقاء الكلى بمستشفى بربر التعليمي للدعم الكبير لمركز غسيل الكلى بمستشفى بربر مؤكداان هذه الماكينات سوف تكون إضافة حقيقة لهذا المركز الذي يخدم عدد كبير من مرضى الكلى ببربر وعدد كبير من أبناء بربر الوافدين للمدينة من ويلات الحرب.

وثمن جهود لجنة أصدقاء مرضى الكلى بمستشفى بربر التعليمى للجهد الكبير الذي بذلوه حتى وصلت هذه الماكينات إلى مركز غسيل الكلى بعد معاناة مرضى غسيل الكلى.