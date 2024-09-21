صلاح تور يتفقد قيادة الفرقة 11مشاة بخشم القربة

قال عضو مجلس السيادة الإنتقالي الاستاذ *صلاح آدم تور* إن قيادة المجلس السيادي لا تألوا جهداً فى أن توفر كل ما من شأنه تطوير العمل وإحكام قبضة القوات المسلحة وبسط سيطرتها على كل الجبهات.

جاء ذلك لدى تفقده قيادة الفرقة 11 مشاة بخشم القربة،يرافقه والي كسلا اللواء م. الصادق محمد الأزرق.

و إطمأن سيادته على مجمل الأحوال الأمنية بمدينة خشم القربة و ووقف على جاهزية الفرقة 11مشاة والقوات المساندة لها فى التصدي لاي نشاط هدام يمكن أن يهدد إستقرار المنطقة.

ووعد عضو مجلس السيادة بتذليل جميع العقبات من اجل تعزيز قدرات الفرقة والقوات المرابطة معها لمنع اي تهديد يستهدف أمن ولاية كسلا واستقرار الأسر التى لاذت بالولاية من بطش المتمردين.

من جانبه اوضح قائد الفرقة 11 مشاة اللواء الركن حسن أبوزيد إن ولاية كسلا تعتبر من أكثر ولايات البلاد أمناً وذلك بفضل التعاون والتنسيق المتكامل بين القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية.

وأضاف انه أطلع عضو السيادي على مساهمات الفرقة فى مساعدة السلطات التنفيذية بالولاية على تقديم خدمات الكهرباء وتأمين الطرق والغذاء وتوفير السلع الاستراتيجية.