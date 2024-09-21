التأمين الصحي بغرب كردفان يستقبل أول طلبيةمن الدواء منذ إندلاع الحرب

كشف مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية غرب كردفان الدكتور محمد حامد ابو فردة عن وصول أول طلبية من الدواء منذ اندلاع الحرب إلى مدينة النهود قادمة من رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي الاتحادي، حيث كان في استقبالها العاملين بالصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية غرب كردفان بجانب المواطنين المستفيدين. وقال ابوفردة إن وصول الدواء في مثل هذه الظروف يعد مكسباً عظيماً للمؤمن لهم لاسيما في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلاد، مما يسهم في حل الضائقة الدوائية وفك أزمة النقص الخانقة بالولاية وتقود الجميع لاستقرار الإمداد الدوائي. وأكد بأنهم أصبحوا يتمتعون بوفرة في الدواء للمؤمن عليهم وأشار إلى خدمات التأمين الصحي التي باتت مستقرة ونالت رضا وقبول طالبي الخدمات الصحية والعلاجية بولاية غرب كردفان. من جانبه كشف مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية غرب كردفان الدكتور محمد حامد ابوفردة عن تكوين الية خاصة بتوزيع الدواء على المراكز الصحية الأمنة بمحليات الولاية، وذلك بهدف المحافظة على هذه الكمية من الدواء وضبط صرفه وفقاً للضوابط والاشتراطات والبنود المعمول بها.

وناشد أبوفردة المؤمنين وعموم المواطنين بالمساعدة في ترشيد الدواء عبر استخدامه وصرفه الصحيح. من جهته أعرب مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بغرب كردفان عن تقديره للمدير العام الصندوق القومي للتأمين الصحي الاتحادي الدكتور فاروق نورالدائم ومدير الخدمات الصحية بالصندوق القومي الاتحادي الدكتور صديق وهبة،كما امتدح جهود الإدارة الأهلية ووالي ولاية غرب كردفان الدكتور عصام الدين هرون والمدير التنفيذي لمحلية النهود الأستاذ موسى علي إبراهيم وشباب مدينة النهود ووزارة الصحة بغرب كردفان لإهتمامهم وجهودهم في استقرار العملية التأمينية ووصول الدواء. كما طالب العاملين بالصندوق القومي للتأمين الصحي بغرب كردفان الصيادلة والتقنيين بتضافر الجهود والإهتمام بالتوزيع العادل للدواء كما أشاد بالدور العظيم الذي يقوم به الأطباء وضباط التأمين الصحي وجميع أفراد وكوادر الجيش الأبيض وحثهم على العمل وبذل مزيداً من الصبر والجهد لأنهم يعملون في ظروف استثنائية غير مثالية. سونا