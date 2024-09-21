التأمين الصحي بغرب كردفان يستقبل أول طلبيةمن الدواء منذ إندلاع الحرب
كشف مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية غرب كردفان الدكتور محمد حامد ابو فردة عن وصول أول طلبية من الدواء منذ اندلاع الحرب إلى مدينة النهود قادمة من رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي الاتحادي، حيث كان في استقبالها العاملين بالصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية غرب كردفان بجانب المواطنين المستفيدين. وقال ابوفردة إن وصول الدواء في مثل هذه الظروف يعد مكسباً عظيماً للمؤمن لهم لاسيما في ظل ظروف الحرب التي تعيشها البلاد، مما يسهم في حل الضائقة الدوائية وفك أزمة النقص الخانقة بالولاية وتقود الجميع لاستقرار الإمداد الدوائي. وأكد بأنهم أصبحوا يتمتعون بوفرة في الدواء للمؤمن عليهم وأشار إلى خدمات التأمين الصحي التي باتت مستقرة ونالت رضا وقبول طالبي الخدمات الصحية والعلاجية بولاية غرب كردفان. من جانبه كشف مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية غرب كردفان الدكتور محمد حامد ابوفردة عن تكوين الية خاصة بتوزيع الدواء على المراكز الصحية الأمنة بمحليات الولاية، وذلك بهدف المحافظة على هذه الكمية من الدواء وضبط صرفه وفقاً للضوابط والاشتراطات والبنود المعمول بها.
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