شاهد بالفيديو.. على أنغام الفنان علي الشيخ.. زواج أسطوري جديد لرجل أعمال سوداني بالقاهرة وسط رقصات رومانسية من العروسين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفاف سوداني بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن حفل الزواج الذي وصف بالأسطوري تغنى فيه المطرب الشاب علي الشيخ.

ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن العريس يعد من رجال المال والأعمال وسار على درب مواطنه رجل الأعمال الآخر محمد الفاتح.

وكان زواج الفاتح, قد شغل الأسافير بعد أن تغنى فيه مشاهير الفن بقيادة الفنان المصري حمادة هلال والفنانة السودانية هدى عربي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين