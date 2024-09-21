بعد أن كشفت الحسناء “لوشي” إصابتها به.. ما هو مرض “بانيك أتاك” وما هي أعراضه وكيف يتنجنب الشخص الإصابة به وهذه هي طرق علاجه!!

فاجأت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, متابعيها بإكتشافها لمرضها الذي تسبب في دخول المستشفى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد أكدت “لوشي”, في مقاطع فيديو نشرتها على “إستوري” فيسبوك الخاص بها أنها وبعد زيارات متكررة للمستشفى اكتشف إصابتها بمرض “بانيك أتاك” الناتج من الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الشخص.

ونصحت الإعلامية الحسناء متابعيها بالابتعاد عن التفكير الزائد الذي قد ينتج عنه ضغوطات كبيرة للشخص على مستوى الالتزامات الإسرية وغيرها.

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن مرض “بانيك أتاك”, عبارة نوبات من الهلع وهي فترات مفاجئة من الخوف الشديد وعدم الراحة قد تشمل الخفقان، التعرق ألم في الصدر، عدم الراحة في الصدر، ضيق التنفس، الارتعاش، الدوخة، الخدر، الارتباك، الشعور بالهلاك الوشيك، أو فقدان السيطرة.

وكثير ما نجد حالة البكاء الشديد والخوف متملكا من الشخص بدون سبب قوى، ولكننا لا نتمكن من التعامل مع هذه الحالة ونخطأ التصرف أحيانا بتوبيخ الشخص بدلا من تقديم الدعم النفسى، ومن هنا قالت الدكتور أسماء عبد العظيم، أخصائية العلاج النفسى، إن التعامل مع الشخص المصاب بالهلع أمر فى غاية الأهمية فإن هذه الحالة نفسية ولا يمكن إلقاء اللوم فيها أو اتهام الشخص بأنه ضعيف الشخصية أو يعانى من مرض نفسى.

وأضافت أخصائية العلاج النفسى، أن منح الشعور بالاطمئنان للمريض فى ذلك الوقت مهم من خلال التحدث معه بشكل عقلانى وتسليط الضوء على الأسباب، لأن ذلك يجعله يدرك أن أفكاره فى غير محلها وأن درجة الخوف غير متناسبة مع الموقف، وكذلك يجب استخدم أسلوب التخيل مع الشخص حول طبيعة الموقف وبساطته وأنه لا يحتاج إلا لبعض الشجاعة.

وأشارت أسماء عبد العظيم إلى أن الاسترخاء وتصفية الذهن وعدم استثارة مواطن الهلع لدى الشخص الذى يعانى الخوف والقلق الشديد خطوات جيدة فى طريق التعامل مع الحالة صحيا، وذلك بالإضافة إلى الإبعاد السريع للشخص عن المكان الذى يثير هلعه.

وأوضحت د.أسماء عبد العظيم أن راحة العضلات والتلامس الجسدى لتقديم الدعم والمساندة عن طريق الاحتواء بعناق وكلمات توضح أنها غير وحيدة طرق بسيطة من شأنها تقديم العلاج المعرفى السلوكى، الذى يحسن من طريقة عمل الدماغ بدون استخدام الدواء.

وكشفت أخصائى العلاج النفسى أن أبرز العلامات التى توضح أن الشخص مصاب بنوبة هلع هى زيادة التعرق ورعشة الأطراف وبرودتها واتساع حدقة العين وآلام البطن والقىء، والتشنج العصبى والإغماء أحيانا، وزيادة التنفس وضربات القلب بسبب القلق الشديد.

وأكد أطباء بحسب ما نقل محرر موقع النيلين أن الضغوط النفسية سبب رئيسي في الإصابة بنوبة الهلع “بانيك أتاك”, لذلك يجب على الإنسان الابتعاد عن التفكير الزائد الذي يكون سبب في التعرض لضغوطات كبيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين