شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يقدمون رقصات فاضحة على أنغام الموسيقى الصاخبة داخل أحد المنازل الفخمة وساخرون: (الشغل ليكم المكيف والشاشة منو؟)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أفراد من قوات الدعم السريع وهم يرقصون داخل أحد المنازل الفخمة بعد أن قاموا باحتلاله.

ورقص “الدعامة”, على أنغام الموسيقى الصاخبة بطريقة فاضحة وسط تعليقات ساخرة من الجمهور على شاكلة (دا بيت منو؟) و (الشغل ليكم المكيف والشاشة منو؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين