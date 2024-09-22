سياسية
الهجرة الدولية وشركاؤها يوزعون مساعدات للوافدين بمنطقة الخناق بمحلية دنقلا
وزعت منظمتا “سودان أقوى” و”هيومن أبيل”، بالشراكة ودعم من منظمة الهجرة الدولية،ضمن برنامج الاستجابة الطارئة لتخفيف آثار السيول والأمطار في السودان، بتوزيع مساعدات غير غذائية على 500 أسرة من الوافدين المستضافين بمنطقة الخناق في محلية دنقلا، تضمنت المساعدات بطاطين، مشمعات، مفارش، أدوات و أواني المطبخ، كشافات، بالإضافة إلى مستلزمات صحية للفتيات والنساء في سن الإنجاب.
وتمت عملية التوزيع بعد حصر الأسر المستفيدة من خلال اللجان المختصة، عبر مركزي الخناق جنوب والخناق شمال.
ويأتي هذا المشروع ضمن برامج تدخل متعددة تقوم بها منظمة الهجرة الدولية في الولاية الشمالية، حيث تستهدف 17,200 أسرة في محليات مروي، الدبة، القولد، دنقلا، البرقيق، عبر الشركاء في منظمة هيومان أبيل، ومنظمة سودان أقوى، والهلال الأحمر السوداني.
و نفذت منظمة الهجرة الدولية عدد من الأنشطة، تضمنت توزيع مواد غير غذائية، وتقديم مساعدات مالية مباشرة لعدد 1.500 أسرة في محلية دنقلا، وتوزيع 2000 سلة غذائية في منطقة “إرتدي”، بالإضافة إلى تشغيل عيادات جوالة للتوعية الصحية بوباء الكوليرا وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معبر أرقين ومحلية دنقلا.
سونا
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