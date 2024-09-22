مدير عام قوات الشرطة يقف على وصول شحنة طائرة كاملة من دفاتر الجواز الإلكتروني بمطار بورتسودان الدولي

وقف مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقى)خالد حسان محي الدين على وصول أكبر دفعة من دفاتر الجوازات عبر طائرة خاصة لمطار بورتسودان الدولي بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة (حقوقى) د/إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية واللواء شرطة أحمد علي إدريس رئيس هيئة الإمداد واللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أفاد السيد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة أن إستقبال هذه الطائرة التى تحمل دفاتر الجوازات هو نتاج ثمرة جهود مضنية بذلتها رئاسة الشرطة وهيئة السجل المدنى والجوازات وإدارته لتخفيف معاناة المواطنين فى الحصول على الجواز الإلكتروني و سد حاجة مصانع الجوازات الإلكترونية بكل من بورتسودان وعطبرة كما أنها تعتبر دفعة كبيرة لتسيير العمل ومخزون استراتيجي لمواجهة أي زيادة فى الطلب لإستخراج الجواز الإلكتروني وبشر سيادته المواطنين بزوال تأخير استلام الجواز تماما خلال الأيام القليلة القادمة .

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان رئاسة الشرطة وضمن خططها تسعى للتطوير والتحديث باستعمال التقنيات الحديثة فى كافة الخدمات والمعاملات ويأتى على رأس ذلك خدمات الجواز الإلكتروني والبطاقة القومية التى يتم تنفيذها عبر شركة (C D S) للحلول المتكاملة بإستجلاب أحدث الانظمة والتقنيات ومخدمات الجوازات والسجل المدني والمرور والأدلة الجنائية .

المكتب الصحفي للشرطة