بدء الترتيبات لترحيل النازحين من مدارس القضارف

تبدأ يوم الاثنين، الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، عمليات ترحيل النازحين المقيمين في مدارس بلدية القضارف إلى معسكرات الإيواء الدائمة في منطقتي ود الحوري بمحلية القلابات الغربية وأبو النجا بمحلية وسط القضارف. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حكومة الولاية لمعالجة أوضاع النازحين وضمان انتظام العملية التعليمية.

قام والي القضارف بالنيابة، الدكتور أحمد الأمين آدم، برفقة مقرر لجنة حصر وإيواء النازحين ومفوض العون الإنساني بالولاية، بزيارة ميدانية لتفقد التقدم في تجهيز المعسكرات الجديدة، والتي تشمل محاور الإيواء وتوفير الخدمات الأساسية، بدعم من منظمة رعاية الطفولة والمجلس النرويجي للاجئين (NRC).

وأكد الوالي بالنيابة حرص حكومة الولاية على معالجة قضايا النازحين، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الشركاء الذين ساهموا في إنشاء وتشييد المعسكرات.