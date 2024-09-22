والي الخرطوم ودرما يتفقدان أهالي ضحايا دار إيواء تعرضت لقصف المليشيا

تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أهالي ضحايا دار إيواء مدرسة أمدرمان الفنية بالثورة التي تعرضت للقصف من المليشيا المتمردة وإستشهد (٤) أفراد وأصيب (٥) أطفال باصابات بالغة يتلقون العلاج بمستشفي النو. ​​​​​​وأعرب الوالي عن حزنه لاستهداف مراكز الإيواء التي لجأ إليها المواطنون هربا من الممارسات الوحشية للمليشيا المتمردة. وقال الوالي أن المليشيا بعد أن تكبدت خسائر فادحة في كل جبهات القتال أصبحت تستهدف المواطن الاعزل وتستهدف مرافقه الخدمية.

وتعهد الوالي يوم السبت بإستمرار الخدمات المقدمة من الولاية للمتواجدين بدور الإيواء. فيما عبر نزلاء دار الإيواء عن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا ضدهم إبان إقامتهم في أمبدة وتعرضوا لشتى صنوف الأذى مما دفعهم للخروج من مناطق تواجد المليشيا بعد أن فقدوا كل ممتلكاتهم ولقى البعض الاخر حتفه رمياً بالرصاص أو تحت التعذيب. ورافق الوالي في الزيارة الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبد السيد ومشرف مقابر أحمد شرفي عابدين درمة.

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