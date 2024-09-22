وزارة الصحة سنار تعلن عن 7 وفيات بالكوليرا

أعلن الدكتور إبراهيم العوض ابو كمة مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية الوزير المكلف بسنار زيادة حالات مرض الكوليرا بمحلية ومدينة سنار ، مؤكداَ وفاة ٧ مواطنين تم تشييعهم أمس بحي كبوش مدينة سنار . وأعرب أبو كمة عن أسفه لتأخر وصول الأدوية نسبة لظروف الأمطار والسيول.

وأبان أن شحنات الأدوية والمواد الغذائية تحركت منذ أسابيع مثمناََ جهود القوات المسلحة في المساعدة لترحيلها، مشيراََ إلى توجيه والي سنار بايجار جرارات للاسراع في شحن الأدوية لإنقاذ الموقف الصحي. وأبان أن حكومة ولاية سنار كونت غرفة طوارئ صحية بمدينة القضارف لمتابعة الأوضاع وإدارة الأزمة.

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