سياسية
تنسيقية لجان مقاومة الفاشر: قامت ميليشيا الدعم السريع المتمردة باعتقال عدد من المواطنين بمدينة “كبكابية”
قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر بولاية شمال دارفور:
– انتهت معارك الفاشر وتم طرد المعتدين من الولاية
– قامت ميليشيا الدعم السريع المتمردة باعتقال عدد من المواطنين بمدينة “كبكابية” من بينهم القيادي بالإدارة الأهلية صديق أحمد طه
– نعمل في ظروف صعبة واستثنائية من أجل حصر أضرار المواطنين والشهداء والمصابين.
الجزيرة – السودان
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