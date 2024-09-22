سياسية

تنسيقية لجان مقاومة الفاشر: قامت ميليشيا الدعم السريع المتمردة باعتقال عدد من المواطنين بمدينة “كبكابية”

2024/09/22
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قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر بولاية شمال دارفور:
– انتهت معارك الفاشر وتم طرد المعتدين من الولاية
– قامت ميليشيا الدعم السريع المتمردة باعتقال عدد من المواطنين بمدينة “كبكابية” من بينهم القيادي بالإدارة الأهلية صديق أحمد طه
– نعمل في ظروف صعبة واستثنائية من أجل حصر أضرار المواطنين والشهداء والمصابين.
الجزيرة – السودان

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